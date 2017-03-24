Находился в розыске: стало известно имя убийцы Вороненкова

Убийцей экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов, сообщает украинское издание "Обозреватель".

Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

Ранее стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями — за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

На сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.