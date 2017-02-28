"Нафтогаз Украины" обвинил "Газпром" в нарушениях условий контракта

"Газпром" не обеспечивает уровень давления в украинской газотранспортной системе, предусмотренный условиями договора. Об этом заявил холдинг "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз Украины" обвинил компанию "Газпром" в нарушении условий контракта, в соответствии с которыми в украинской газотранспортной системе (ГТС) должен обеспечиваться определенный уровень давления.

По сообщению пресс-службы холдинга, в последние дни оператор газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" зафиксировал рекордное падение давления в российской ГТС на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа — главном пункте входа в украинскую ГТС.

"По состоянию на 8:00 вторника, 28 февраля, давление на ГИС Суджа упало до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо контрактных 60,0 атм", — сказано в документе.

"Нафтогаз" также упрекнул "Газпром" в нарушении условий транзитного контракта по максимальному уровню "суточных колебаний заявок на отбор газа" в пунктах выхода из ГТС Украины. В соответствии с соглашением, они не должны превышать 4,5 процента по пункту Ужгород, но в некоторые дни в феврале этот показатель был вдвое выше нормы. Кроме того, в отдельные периоды качество газа, поступавшего в ГТС из России, не соответствовало физико-химическим показателям, предусмотренным в контракте, добавили в украинском холдинге.

Как сказано в пресс-релизе "Нафтогаза", "систематическое несоблюдение "Газпромом" условий транзитного контракта создает риски для бесперебойных поставок газа в европейском направлении". При этом украинская сторона подчеркнула, что продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу несмотря на искусственно созданные "Газпромом" препятствия.