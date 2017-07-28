Наезд в центре Хельсинки: один человек погиб, четверо отвезены в больницу

Пьяный мужчина наехал на нескольких человек на углу улиц Лённрутинкату и Аннанкату. По словам полиции, речь не идет о террористической атаке. Как сообщила журналист Yle, водитель ехал на высокой скорости и непрерывно сигналил.

Один человек погиб и четверо пострадали в результате наезда в центре Хельсинки, сообщает Yle. Инцидент произошел на углу улиц Лённрутинкату и Аннанкату. Сведения о произошедшем поступили в полицию в 18:15.

"По всей видимости, машина наехала на людей на пешеходном переходе", — сообщил начальник полиции Хельсинки Патрик Карлссон.

Как отмечает находящийся на месте комиссар полиции Хельсинки Хенри Хелминен, нет основаниq предполагать, что это террористическая атака.

Четыре человека сейчас находzтся в больнице. В ходе инцидента пострадало еще несколько человек, но их травмы оказались незначительными.

По сообщению полиции, водитель, финн в возрасте около 50 лет, был немедленно задержан неподалеку от места происшествия. Водитель был в нетрезвом виде.

Журналист Yle Лаура Арффман, которая оказалась неподалеку от места происшествия, рассказала, что водитель ехал на высокой скорости и непрерывно сигналил. Машина следовала по улице Алексантеринкату в сторону Маннерхейминтие. Уже до инцидента водитель чуть не наехал на одного пешехода, находящегося у универмага ”Стокманн”.

"Человек успел в последний момент убежать. Было понятно, что сейчас что-то произойдет", — говорит Арффман.