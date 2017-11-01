Наезд на людей на Манхэттене: рассказ жителя Нью-Йорка

Я живу в манхэттенском районе Ист-Сайд, в нескольких километрах от престижной школы им. Стайвесанта, напротив которой закончил свой кровавый бег белый пикап, но и над моей частью города во вторник часа два стоял рев сирен.

Пикап был взят напрокат в магазине стройматериалов Home Depot в Джерси-Сити, который находится на другой стороне Гудзона и в котором начиналась американская жизнь автора этих строк.

На борту пикапа, который все еще стоит на велодорожке в манхэттенском Вест-Сайде, устланной искореженными велосипедами, красуется $19. Столько стоит снять пикап в день.

Именно в Джерси-Сити, откуда открывается дивный вид на Манхэттен, базировалась мечеть слепого шейха Омара Абдель-Рахмана, чьи люди в 1993 году взорвали прокатный фургон с бомбой в подземном гараже Всемирного торгового центра, находящегося в нескольких кварталах от школы им. Стайвесанта.

После падения башен-близнецов Центра в 2001 году я три месяца глотал цементную пыль в окрестностях этой школы.

Пару лет назад, когда террористы начали пропагандировать наезды на прохожих, городские власти обошли окрестные 148 пунктов проката машин и призвали их сотрудников к бдительности. В данном случае эта предосторожность не помогла.

Белый пикап въехал на Манхэттен через туннель под Гудзоном и помчался на юг по идущей вдоль шоссе широкой велодорожке, давя велосипедистов и пешеходов, которых было немало в этот теплый солнечный день.

6 человек, все мужчины, были убиты на месте, а двое скончались в больнице.

11 пострадавших доставлены в больницы. Некоторые ранены тяжело, но власти говорят, что их травмы совместимы с жизнью. Несколько человек могли, по выражению отцов города, "самоэвакуироваться" и в статистику пока не входят.

Трагедия произошла в 15:05 по местному времени и создала гигантскую пробку в южной части Манхэттена. Ее только усугубила подготовка к ежегодному шествию в честь Хэллоуина, в котором вечером должны участвовать до миллиона человек.

Когда 29-летний водитель пикапа врезался в желтый школьный автобус и остановился со смятым капотом, он выскочил из кабины и бесцельно забегал кругами по улице, сжимая в руках два пистолета — один пневматический, а другой для пейнтбола.

Полиция остановила его выстрелом в живот. Он доставлен в больницу, которую власти не называют.