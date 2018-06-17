17.06.2018, 12:10

Наехавший на футбольных фанатов в Москве таксист заявил, что уснул за рулем

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NEWSru.com
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Наехавший на футбольных фанатов в Москве таксист заявил, что уснул за рулем
Foto: AP

Таксист, въехавший в толпу пешеходов в центре Москвы, заявил, что уснул за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Медицинская экспертиза уже подтвердила, что виновник ДТП не пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

"Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем", — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что водитель находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы. Мужчина заявил полиции, что работал всю ночь, а с места происшествия пытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

Мера пресечения в отношении нарушителя будет избрана судом в ближайший понедельник, уточнило агентство.

Ранее столичная полиция завела по факту произошедшего уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Версию об умышленном наезде на людей правоохранители не рассматривают.

Инцидент произошел в субботу вечером в районе дома 5 на улице Ильинка. Автомобиль такси выскочил на тротуар, протаранил дорожный знак, а затем врезался в толпу людей. В результате инцидента, согласно последней информации, пострадали восемь человек.

По данным московского департамента здравоохранения, семь пострадавших были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, одна женщина — в состоянии средней тяжести. Известно, что среди пострадавших — двое россиян, украинец и две мексиканские болельщицы.

В пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) ранее уточнили, что авария произошла с участием такси компании "Чекпоинт", у которой нет аккредитации на работу в Москве во время чемпионата мира по футболу.

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