Надзор за правами человека в России — европейское дело?

Экс-посол Германии в РФ предлагает создать в Европе организацию, которая будет наблюдать за правами человека в России. Подобная структура была в ФРГ во времена ГДР, cообщает DW.

Во времена, когда после аннексии Крыма отношения между Россией и Западом переживают глубочайший кризис, появление инициативы, которую Москва может интерпретировать как вмешательство в свои внутренние дела, весьма необычно. Но именно это предлагает Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ernst-Jörg von Studnitz). В середине июля бывший председатель Германо-российского форума и бывший посол Германии в России в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) предложил создать организацию, которая собирала бы доказательства нарушений прав человека в РФ.

На эту мысль фон Штудница натолкнуло интервью Михаила Ходорковского газете FAZ. "Когда я прочитал это интервью, я сразу подумал, что нечто подобное существовало в отношениях между двумя немецкими государствами: ФРГ и ГДР", — рассказывает экс-посол в беседе с DW. Прообразом организации могло бы стать существовавшее в Западной Германии во времена ГДР Центральное бюро по сбору данных при земельном управлении юстиции в немецком городе Зальцгиттере.

По примеру ведомства в Зальцгиттере

Ведомство в Зальцгиттере было образовано в 1961 году. Работающие там юристы собирали, среди всего прочего, доказательства расстрелов у Берлинской стены, эпизоды политического преследования или жестокого обращения с заключенными в ГДР. По собственным данным ведомства, всего сотрудниками бюро были задокументированы свыше 42 тысяч подобных случаев. После 1990 года, уже в объединенной Германии, эти документы служили доказательствами на судебных процессах. Эти же задачи должна выполнять и организация, за создание которой выступает фон Штудниц: собранные ею документы можно будет в будущем предоставить России.

Но подобное ведомство могло бы играть роль не только в будущем, а уже сейчас. "Если люди будут знать, что их неправовые действия фиксируются и когда-то, возможно, будут им предъявлены, они, вероятно, будут действовать менее жестоко и беспощадно", — надеется экс-посол.

При этом фон Штудниц не называет какие-то конкретные эпизоды нарушения прав человека. По его словам, в современной России достаточноподобных фактов: будь это жестокое обращение с призывниками в армии или процесс по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, в ходе которого так и не был назван заказчик.

Больше влияния на европейском уровне

По словам фон Штудница, он сознательно предлагает создать подобное ведомство на европейском уровне, потому что тогда оно будет иметь больше влияния. Бывший посол уверен, что эффективнее оно было бы, если его создать при Совете Европы, поскольку "в этой организации задействована сама Россия". Кроме того, наблюдение за правами человека является основной сферой деятельности Совета Европы. В то же время фон Штудниц допускает, что Россия сделает "все возможное в Страсбурге, лишь бы воспрепятствовать этому".

Между тем, участие России в Совете Европы в последнее время все сокращается. После аннексии Крыма в 2014 году Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса. После этого Москва отозвала свою делегацию. А в июне 2017 российский МИД объявил, что Россия временно сокращает свои взносы в Совет Европы до того момента, пока российская делегация не будет восстановлена в правах.

Исходя из этого, в качестве альтернативы фон Штудниц предлагает Евросоюз как организацию, которая могла бы создать такое ведомство по сбору данных. Ведь Лиссабонский договор "ратует за демократию и права человека в Европе, при этом не только в Европейском Союзе".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд не смог ответить на запрос DW из-за нехватки времени. Его пресс-секретарь сослался на "тяжелую ситуацию с Россией", в том числе из-за отсутствия российской делегации. "Мы пробуем найти решение", — сказал он DW. При этом, по его словам, тема прав человека в России и других странах "достаточно охвачена", в том числе комиссаром Совета Европы по правам человека или Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Совет Европы или ЕС?

Многие эксперты одобряют предложение фон Штудница. Одной из тем для документации в подобном ведомстве могла бы стать дискриминация гомосексуалов в Чечне, заявила в интервью DW Сьюзан Стюарт (Susan Stewart) из берлинского Фонда науки и политики (SWP). Согласно сообщениям многих российских СМИ, преследование этой группы в России усиливается. Москва это оспаривает. Некоторым из российских геев Германия предоставила убежище. Показания этих беженцев могли бы быть записаны новым ведомством — так же как в Зальцгиттере документировали показания беженцев из ГДР.

При этом Стюарт выступает за исключение России из Совета Европы за "несоблюдение своих обязательств". Она поддерживает идею создания ведомства по документации нарушений прав человека при ЕС. Кроме того, Евросоюз должен взяться и за собственных членов, у которых сейчас демократия в дефиците, например, за Польшу, считает Стюарт.

"Хотя у ЕС больше шансов сделать такое ведомство более влиятельным, лучше все-таки подойдет Совет Европы", — заявил DW Петер Шульце (Peter Schulze), который много лет работал в близком Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фонде имени Фридриха Эберта в России и является одним из соучредителей берлинского института "Диалог цивилизаций". "Это ведомство должно собирать данные о преступлениях во всех европейских странах, в том числе в России, и на Украине и, возможно, даже на территории СНГ", — добавил Шульце.

Будет это Совет Европы или Евросоюз, фон Штудниц не опасается, что его предложение еще больше осложнит отношения России и Запада. Несмотря на то, что восточногерманские власти критиковали ведомство в Зальцгиттере, это не отменяло западных кредитов для Восточной Германии, официальных визитов и переговоров по облегчению визового режима. Подобная схема могла бы действовать и в отношениях с Россией.