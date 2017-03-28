Надежда Савченко высказалась насчет "еврейского ига" на Украине и призвала действовать

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко публично согласилась с мнением о том, что власть в стране принадлежит людям, не являющимся украинцами, и призвала "действовать". В последующих разъяснениях она пояснила, что ничего не имеет против евреев, однако "не любит жидов".

На прошлой неделе, передают "Вести-Украина", нардеп в прямом эфире телеканала NewsOne отвечала на вопрос жительницы Кривого Рога, которая представилась как Людмила Григорьевна.

"Надя, почему никто не говорит то, о чем говорят в народе? Я на остановке стояла, мужчина говорил, женщина старая сидела говорила — в Библии написано. Было татаро-монгольское иго, было польское иго для Украины, сейчас еврейское иго для Украины. Почему вы об этом молчите?" — спросила зрительница.

"Да, спасибо! Хороший вопрос. Если про это говорит народ, то значит, он говорит правду. Надо думать, как это исправить. Это то, что называется неполитическими лозунгами, или тем, о чем политики не должны говорить. Можно не называть каких-то конкретных лозунгов, которые могут иметь последствиями раздор между людьми, но надо совершать те поступки, которые могут защитить людей от раздора и ссор между собою. И да, власть у нас, если так взять, действительно имеет кровь не украинскую, скажем так. Говорить про это… говорить про это можно… что с этим делать? Надо думать и действовать!" — согласилась Савченко.

Позднее в эфире канала "112 Украина" Надежда Савченко заявила, что ее неправильно поняли, и заверила, что не является антисемиткой. "Я ничего не имею против евреев. Я не люблю жидов… Я уже неоднократно говорила, что нет плохого народа. Есть плохие люди. Также есть украинцы, а есть хохлы, есть россияне, а есть кацапы, есть поляки, а есть ляхи", — цитирует ее слова Korrespondent.net.

Депутат напомнила, что евреи составляют 2% от населения Украины, при этом им принадлежит 80% власти. "Мы не делали тест ДНК, но если брать по фамилиям, то Гройсман, Вальцман, Тимошенко, у которой девичья фамилия несет еврейские корни, депутаты Борислав Береза, Георгий Логвинский", — перечислила Савченко. "Я не антисемитка и не расистка", — подчеркнула она.

Надежда Савченко также отметила, что власть в стране не является украинской по крови, потому что не заботится об украинском народе.

В своем блоге на сайте Gordon депутат рассказала, что после скандального эфира к ней обратились "много евреев", которые говорили, что не признают "своей" нынешнюю власть в стране.

"Итак, продолжаем искать, чье же оно, это "иго" в Украине? Потому что украинская по крови и по духу власть — это та, которая любит Украинскую Землю больше всего и заботится об Украинском Народе, независимо от национальности, вероисповедания или цвета кожи, все в Украине могут жить в экономическом достатке, в мире и согласии!" — написала Савченко.

Неделей ранее израильский телеканал 9tv сообщал об осквернении памятника жертвам Холокоста в украинском городе Тернополь. Тогда же антисемитское граффити обнаружили на дорожном баннере на дороге Кировоград — Николаев.

Также в марте было осквернено старое еврейское кладбище в Одесской области. Вандалы надругались над памятниками погибшим в Великой Отечественной войне, сообщало издание "Пушкинская".