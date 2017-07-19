Надежда Савченко возглавила новую украинскую партию

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", — написала Савченко в своем фейсбуке в среду вечером.

При этом, характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

Надежда Савченко была осуждена в России за пособничество в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Луганской области летом 2014 года.

Еще во время нахождения под стражей в России Савченко возглавила партийный список "Батькивщины" на досрочных выборах в Верховную раду, которые состоялись 26 октября 2014 года, и тогда же была избрана народным депутатом Украины. Позднее Рада включила ее в состав украинской делегации в ПАСЕ.

В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко. В результате уже 27 мая она посетила здание Верховной рады, а 2 июня инициировала свой первый законопроект.

Однако в декабре 2016 года было объявлено об исключении народного депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".