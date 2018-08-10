Надежда Савченко: у властей Украины один ответ - "рука Кремля"

- Если вы посмотрите мою первую пресс-конференцию после возвращения из России в Украину, то увидите, что я сказала: "Не надо дарить мне цветы, потому что сегодня вы дарите мне цветы, а завтра будете бросать камни". Как видите, я хорошо знала заранее, что будет. Поэтому для меня никаких неожиданностей не произошло. Я знаю менталитет своего народа и подлость украинской власти и не тешила себя иллюзиями о своем будущем.

Я понимала, что если останусь собой, не продамся и не стану такой коррумпированной, как украинские политики, то система меня или убьет, или посадит в тюрьму. Худшего пока не случилось…Хотя меня дважды предупреждали, что есть приказ с Банковой (улица, на которой находится администрация президента Украины. — Ред.) о моей физической ликвидации.

Вас удивит, но когда я впервые пришла с депутатской проверкой условий содержания заключенных в СИЗО СБУ, куда теперь посадили меня, то первый вопрос, который я задала начальнику СИЗО, был такой: "Покажите мне камеру, в которую вы меня сажать будете". Тогда мы посмеялись, начальник сказал: "Что вы, Надежда Викторовна! Такого никогда не будет!".

Однако я хорошо знала что будет… Я знаю, кто кому в украинской политике служит, и кто на чем деньги ворует. А еще я не молчу и с этим не мирюсь. Поэтому и стала для власти очень опасной. Украинской власти герои нужны мертвыми, забытыми или обесславленными. Живые и сильные, настоящие герои, опасны для власти, так как восстают против ее преступлений, беззакония и коррупции.

Это можно наблюдать не только по отношению ко мне, а также к тем добробатам и народным героям, ушедшим добровольцами в 2014 году с Майдана защищать Украину от врага, российской армии. Та же ситуация с волонтерами, которые отдавали на фронт последнее, а потом начали отстаивать свои права уже против власти Порошенко, как когда-то против власти Януковича. И стали уже неудобными для этой власти. Сейчас большинство добровольцев сидят в украинских тюрьмах, а волонтеров и общественных активистов просто запугивают и убивают.

У власти один ответ — "рука Кремля", но меня сейчас судит уже украинский суд, а не российский, и мы здесь в Украине хорошо знаем правду о лживой украинской власти. Нас, украинцев, уже давно это не удивляет. Это удивляет разве что вас, европейцев. Это вам не понятно, как вчерашние герои могут быть резко названы врагами народа? Как политическая пропаганда может так безжалостно использовать жизни и судьбы людей, как в России, так и в Украине, чтобы только верхушка удержалась у власти? Как такое может быть в стране, которая заявляет о демократических ценностях?! А все потому, что нет в Украине демократии! Есть клептократия! И мне стыдно перед вами, европейцы, что наша украинская власть вам так врет!

Что касается моих ощущений, то я вполне прохладно отношусь к тому событию, что Петр Порошенко присвоил мне звание и вручил орден Героя Украины. Не власть меня героем назвала и не власть меня героем сделала. Власть просто должна была признать, что такой выбор сделала большая часть украинского народа. А еще власть на этом спекулировала, как сейчас спекулирует на Сенцове и других украинских политзаключенных в РФ.

А когда люди возвращаются на свободу, как Александр Костенко, который недавно вышел из колонии РФ и вернулся в Украину, то на второй день они не такие уж и герои и их поливают грязью. Боюсь, что такой же "теплый прием" ждет и Сенцова, если он не побоится говорить правду и не станет угождать власти, как это делает Афанасьев, тоже бывший политзаключенный.

А что касается отношения украинского народа, то проверку на легковерие и устойчивость собственных убеждений каждый прошел по-своему. Для кого-то я героем была и осталась. Кто-то легко поддался пропаганде, когда власть из меня символ делала. Легко поверил и сейчас, когда меня поливают грязью. Но это проблема не моя. Это проблема тех, кто легко очаровывается, а потом разочаровывается. Я хорошо знаю цену человеческой натуре, силе и слабости человека, поэтому мне уже давно не больно от человеческой измены. Я верю в людей больше, чем они в меня, и пусть так будет.

- Каковы условия вашего содержания в СИЗО, в какой камере вы находитесь? У вас уже есть опыт пребывания за решеткой в России и в Украине. Сравните их, пожалуйста. Как к вам относятся другие заключенные и работники СИЗО? Как проходит ваш день? Есть ли у вас доступ к телевизору, интернету, книгам? Откуда вы узнаете информацию? Получаете ли вы письма от ваших сторонников?

- Условия содержания в тюрьмах постсоветской системы заключения особо нигде ничем не отличаются. Это далеко не западная и не европейская пенитенциарная система — ни по условиям, ни по режиму, ни по порядку. Говорить тут особо нет о чем. Ни в России, ни в Украине меня не держали в золотых клетках. Это обычная клетка. Ни особого ремонта, ни особых условий. Я тут, как и там, в одиночной камере. Не наихудшей, окрашенной — и то уже хорошо. Не большой, под постоянным наблюдением видеокамер, с решетками на окнах.