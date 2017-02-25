Надежда Савченко посетила украинских пленных в ДНР

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отправилась в самопровозглашенную Донецкую народную республику и посетила украинских пленных.

Список имен 34 пленных, содержащихся в 12 камерах, она в субботу, 25 февраля, разместила на своей странице в сети Facebook. "Удалось увидеть наших пленных. Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют", — написала Савченко в Facebook.

Информация о том, что Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали в Донецк, появилась еще в пятницу, 24 февраля. В пятницу же народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова сообщила, что Савченко в ходе поездки подстрекала украинских военнослужащих к свержению власти на Украине и призвала Генеральную прокуратуру и СБУ расследовать ее действия.

Глава Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что СБУ намерена провести разговор с Надеждой Савченко по факту ее поездки в Донецк и возможных противоправных действий. "Специально за народными депутатами мы не следим, но, получив информацию от народного депутата Рычковой, мы будем обязательно проверять эти данные", — сказал Ткачук.