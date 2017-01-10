Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и заключенных, обмен которыми она предлагает провести Киеву и вооруженным формированиям на востоке страны. Украинские спецслужбы просили ее этого не делать, чтобы не подвергать людей опасности.

Депутат и бывшая украинская военнослужащая Савченко, которая занялась вопросом освобождения пленных после помилования в России, где была приговорена к 22 годам колонии, опубликовала списки у себя в "Фейсбуке". Всего их шесть.

В первом списке 41 фамилия — это украинцы, удерживаемые руководителями из так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" (указаны фамилии, имена, отчества и даты рождения). Информация о них подтверждена как Киевом, так и представителями сепаратистов. Во втором списке 121 фамилия — освобождения этих людей запросила Украина, однако данные о них не подтверждают в ДНР и ЛНР.

Третий и четвертый список — 254 человека, которых просит отпустить ДНР, и 377 лиц, об освобождении которых ходатайствуют в ЛНР. В пятом списке фамилии 44 украинцев, находящихся в заключении в России. В шестом — 102 гражданина России, отбывающих наказание в Украине по обвинению в преступлениях против территориальной целостности страны в 2014-2016 годы.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) обещала провести разъяснительную работу с депутатом Савченко, чтобы предотвратить публикацию этих списков. Как говорил советник главы СБУ Юрий Трандит, данные о пленных и пропавших без вести в Донбассе ни в коем случае нельзя распространять, поскольку это может навредить не только задержанным, но и их близким.

Представитель СБУ подчеркивал при этом, что сами списке спецслужбе известны.

Савченко объяснила свой поступок желанием ускорить поиски и обмен пленными и заключенными. Она предлагает провести обмен в три этапа, ссылаясь на международный опыт.

Первый этап — обмен 41 украинца из первого списка пленных, находящихся в ДНР и ЛНР, на тех, выдачи которых добиваются сепаратисты и данные о которых подтверждает Киев (это приблизительно 250 человек). Кроме того, на первом этапе можно провести обмен 44 украинцев, которые находятся в заключении в России, на 102 арестованных и осужденных на Украине россиян.

Второй этап, как его охарактеризовала Савченко: "Из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все оставшиеся в живых пленные".

На третьем этапе Савченко предлагает всех, кого найти не удалось, признать мертвыми или без вести пропавшими.

Савченко обсуждала тему обмена пленных с лидерами сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким в начале декабря. Они встречались в Минске "на полях" заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сообщения о встрече Савченко с Захарченко и Плотницким появились в середине декабря и вызвали большой политический скандал. Вскоре она была исключена из фракции партии "Батькивщина", а потом и перестала быть делегатом Украины в ПАСЕ.

Подвергшись обструкции, осужденная и помилованная в России военнослужащая объявила о запуске собственного политического проекта "Гражданская платформа РУНА".

В конце декабря Киев, а также представители вооруженных формирований провели первый за последнее время обмен пленными. "Народные республики" выдали двух женщин, украинские власти — 15 человек, затребованных сепаратистами.