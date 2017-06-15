Над Финским заливом замечено большое количество российских военных самолетов

По заявлению ВВС Финляндии, самолетов было ”непривычно много”. Нарушений воздушного пространства Финляндии при этом не зафиксировано, передает Yle.

В регионе Финского залива и Балтийского моря в последние дни было замечено увеличение активности российских военных самолетов, сообщают Военно-воздушные силы Финляндии.

Финские истребители Hornet вчера и сегодня поднимались в воздух на перехват российских самолетов.

При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства Финляндии не зафиксировано.

ВВС не сообщают точного количества российских самолетов, замеченных в непосредственной близости от финской границы, но заявляют, что их было ”множество”.

Первой новость о российских самолетах распространило информационное агентство STT.