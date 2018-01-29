29.01.2018, 20:14

Над Черным морем истребитель РФ опасно близко приблизился к разведывательному самолету США

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ИТАР-ТАСС
EST
P-3C Orion
P-3C OrionFoto: Victor Pitts, AFP PHOTO/US NAVY

Российский истребитель осуществил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По версии его источников в Пентагоне, речь идет о патрульном самолете P-3 Orion. Он якобы был вынужден "прекратить свою миссию преждевременно" после приближения российского истребителя, пишет ТАСС.

Как уточнил телеканал, "американские официальные лица полагают, что перехват был произведен небезопасно". По утверждению источников CNN, истребитель РФ приблизился к P-3 Orion на расстояние примерно полутора метров.

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