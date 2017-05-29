Над Балтийским морем наблюдают повышенную активность самолетов ВВС России

На минувшей неделе истребители, выполняющие миссию воздушного патруля НАТО в Балтии, шесть раз поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов, следовавших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает rus.delfi.lv.

Натовские самолеты сопроводили российские истребители, транспортный самолет и один самолет разведки. Большинство бортов следовали с выключенными транспондерами, сообщило Министерство обороны Литвы. В этом году истребители союзников ни разу не сопровождали более четырех воздушных бортов за неделю.

На минувшей неделе в Калининградской области проходили учения ПВО, в них принимали участие истребители "Су-27". Представитель по связям с общественностью Объединенного штаба ВС Литвы Томас Пакальнишкис не прокомментировал BNS связь активности российских самолетов с учениями.

В целом в этом году натовские истребители 24 раза сопроводили российские самолеты. В прошлом году было 110 операций сопровождения.

Миссия воздушного патруля НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии с 2004 года. Три года назад миссия была усилена дополнительными истребителями.