08.03.2018, 18:00

Националисты пригрозили сорвать выборы президента России на Украине

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Gazeta.ru
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Narvas - Vene duuma valimiste eel
Foto: Andres Putting

Националисты из ”Свободы”, ”Правого сектора” и ”Национального корпуса” заявили, что заблокируют проведение на территории Украины выборов президента России. Об этом сообщает ”112 Украина” со ссылкой на их совместное заявление.

В частности, националисты заявили, что считают ”недопустимым с позиции здравого смысла и морали” проведение выборов российского президента на Украине.

Они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а для участников голосования — устраивать ”коридор позора”.

Ранее ОБСЕ пообещала помочь с безопасностью выборов президента России на Украине.

Правый сектор” признан в России экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.

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