Националист Дмитрий Демушкин получил 2,5 года колонии

Нагатинский районный суд Москвы приговорил националиста Дмитрия Демушкина к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу об экстремизме.

Именно такой срок и просила сторона обвинения. Демушкин был взят под стражу в зале суда.



Рассмотрение дела Демушкина проходило в закрытом режиме. По версии обвинения, Демушкин разместил на своей странице во "ВКонтакте" два изображения "экстремистской направленности".



Демушкин свою вину не признал. Он не отрицал, что опубликовал изображения на своей странице, но не считал их экстремистскими. Политик считает свое преследование политически мотивированным.

Нагатинский районный суд рассматривал дело националиста уже второй раз. Первый раз, в 2016 году, инстанция вернула обвинение против политика в прокуратуру.



Демушкин является лидером двух запрещенных в России организаций, "Славянский союз" и "Русские". Последняя из них была признана экстремистской в октябре 2015 года.



Также Демушкин был одним из организаторов Русских маршей — шествий националистов в Москве. Он неоднократно задерживался правоохранительными органами и приговаривался к административным арестам.