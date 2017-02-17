Начальники генштабов РФ и США встретились впервые после Крыма

В Баку в четверг, 16 февраля, прошла встреча главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Это первая встреча на таком уровне с января 2014 года.

Ранее начальники генштабов двух стран несколько раз общались по телефону. В январе 2014 года в Брюсселе Герасимов встречался с предшественником Данфорда, Мартином Демпси.

"Цель — установить и возобновить процедуры переговоров на случай инцидентов, при которых необходим оперативный обмен информацией", — приводятся на сайте Пентагона слова директора по стратегическому планированию объединенного комитета начальников штабов США Фрэнка Маккензи.

Он подчеркнул, что нынешние переговоры нельзя рассматривать как начало попыток "вернуть отношения на докрымский уровень". "Эта встреча не является предвестником усиления сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией в Сирии или где-либо еще", — добавил Маккензи.

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В российском Минобороны отметили, что в результате беседы были "определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов".

Глава Пентагона исключил военное сотрудничество

В тот же день глава Пентагона Джэймс Мэттис заявил на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, что не видит возможностей для военного сотрудничества с Россией. "В настоящий момент мы не в состоянии сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры будут общаться и пытаться искать точки соприкосновения либо способы достичь подвижек", — объяснил он.

По его словам, РФ должна хорошо себя зарекомендовать и соблюдать международное право, чтобы у США и НАТО появились какие-либо основания для рассмотрения возможностей сотрудничества с Москвой. "Дело в том, что Россия должна жить в соответствии с международными законами точно так же, как мы этого ожидаем от всех стран на этой планете", — констатировал глава американского оборонного ведомства.