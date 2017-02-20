"Начал сползать в риторику Обамы". Как федеральное ТВ в России теперь освещает решения Трампа

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Кремль будто бы велел российским государственным каналам сократить освещение деятельности президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения "полной ерундой" и "фейком". Мы решили проверить, как себя на деле повели федеральные телеканалы, так активно до сих пор освещавшие деятельность сначала кандидата, а потом и президента Трампа.

Для этого мы рассмотрели три итоговые программы по событиям прошлой недели, которые вышли в эфир в воскресенье, 19 февраля: ”Воскресное время” на Первом канале, ”Вести недели” на Россия 1 и ”Итоги недели” на НТВ. Выяснилось, что во всех этих передачах о Трампе все-таки говорили, хотя уже далеко не комплементарно, и повеяло привычной антиамериканской риторикой.

Все три телеканала упоминали Трампа в контексте Мюнхенской конференции по безопасности, на которой главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, эксперты и политологи обсуждали актуальные политические проблемы, в том числе отношения между Россией и НАТО.

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У Россия 1 и НТВ были и отдельные сюжеты, посвященные США в целом и Трампу в частности. В сюжетах ”США: атаки врагов народа и беды Лимпопо” на Россия 1 и ”Трамп начал перенимать риторику Обамы в отношении России” на НТВ говорилось о политике Трампа по отношению к России.

Оба телеканала упомянули и об отставке советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, которой предшествовала негативная оценка его обсуждения проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

При этом Россия 1 много времени уделил розыгрышу члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс, которой от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили пранкеры Вован и Лексус и убедили ее в том, что Россия помогла диктатору Айболиту захватить власть в стране Лимпопо.

”Президент США Трамп назвал лидирующие в США средства массовой информации "врагами народа". При этом невежество американцев как жертв подаваемой им искаженной картины мира вызывает просто смех. Дремучее сознание демонстрируют даже политики высшего эшелона. Смешной пример — член Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс”, — сказано в опубликованном на сайте телеканала анонсе сюжета.

НТВ же сосредоточился на перспективах взаимодействия России и США, отметив, что глядя на события прошедшей недели, можно заменить большие перемены и в отношении Трампа к России и России к Трампу.

”Ведь сначала казалось — то, что у Трампа нет заготовленного русского досье, — это хорошо. Но нет. Вакуум заполнился инерцией — и Трамп начал откатываться на старые позиции и сползать в риторику кабинета Обамы. И в каком-то бешеном ритме посыпались заявления — в вопросе Крыма Обама слишком мягок, нужно решить проблему с Украиной, сотрудничать по ИГИЛ — но не вмешивать в это Иран. Москва предложила свое поле для сотрудничества — как раз борьбу с ИГИЛ, продление договора по СНВ и сотрудничество с НАТО. И получается, что идти навстречу друг другу с конкурирующими повестками — глупо”, — говорится в сюжете НТВ.

НТВ также оказался единственным из трех каналов, который посвятил отдельный сюжет не связанному с политикой событию в США — угрозе прорыва самой высокой в Америке дамбы в городе Оровилл, озаглавив его ”Катастрофа в прямом эфире: прорыв дамбы в США превратился в национальное шоу”.