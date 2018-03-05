Нацблок Латвии предложил изменить закон: предвыборная агитация — только на латышском языке

Представители национального объединения Visu Latvijai! — ТБ/ДННЛ подали на рассмотрение в Сейм законодательные поправки, которые гласят, что предвыборную агитацию в Латвии можно вести только на латышском языке.



Авторы поправок ссылаются на преамбулу Сатверсме, в которой указывается, что Латвия была создана для того, чтобы гарантировать существование латышской нации и латышского языка "через столетия". Использование только латышского языка в предвыборной агитации "расширит его использование в качестве государственного", полагают представители Нацблока.

За неиспользование латышского в предвыборной агитации националы предлагают штрафовать — физическим лицам грозит наказание в размере от 100 до 700 евро, а юридическим — от 500 до 5000 евро.

Согласно закону, предвыборной агитацией является "рекламирование в СМИ или другим путем политической партии, объединения политических партий, объединения голосующих или кандидата в депутаты, если оно содержит прямой или непрямой призыв голосовать за или против какой-либо политической партии, объединения политических партий, объединения голосующих или кандидата в депутаты".