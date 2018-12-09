Нацбанк Украины анонсировал многомиллиардные выплаты по госдолгу

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил о том, что в течение ближайших двух лет Украина планирует выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты, передает VOX Ukraine.
Смолий подчеркнул, что в связи с тем, что без программы Международного валютного фонда Киев не имеет доступа к другим каналам финансирования, инициатива о подписании новой программы с фондом является экономическим обоснованной.
В Нацбанке ожидают, что заседание совета директоров ВМФ по вопросу выделения Украине кредита пройдет до конца декабря.
Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения.
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