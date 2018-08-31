31.08.2018, 14:50

На заводах в Самаре и Нижнем Новгороде от взрывов погибли люди

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rus.delfi.ee
EST 1

Под Нижним Новгородом произошел взрыв на заводе имени Свердлова, который производит взрывчатку, пишет Радио Свобода.

Источники агентства "Интерфакс" в спасательных службах рассказали о троих погибших и троих пострадавших. В эпицентре взрыва находилось девять человек, заявили в оперативном штабе на месте происшествия.

На сайте предприятия сообщается, что в здании для утилизации мин произошел "хлопок". Комментариев о жертвах и пострадавших на заводе пока не дали.

В Самаре на одном из предприятий компании "Кузнецов", производящей авиационные и ракетные двигатели, сегодня также произошел инцидент, который привел к человеческим жертвам. "Интерфакс" сообщает, что трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси.

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