На западе Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу, есть жертвы

На западе Германии мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в результате которой были убиты два человека. Об этом сообщает Saarländischer Rundfunk.



Отмечается, что инцидент произошел в городе Саарбрюккене примерно в 14.30 (15.30 мск).

По предварительной информации, мужчина начал стрелять в доме, где живет его семья, а затем в его окрестностях. При этом он убил двух человек, многие пострадали. О причинах его поступка ничего не сообщается.

Ранее американская полиция рассказала подробности о стрельбе в школе в Джорджии. По данным полиции, инцидент произошел из-за ”спора”. В результате происшествия пострадали три женщины, одна из них скончалась в больнице.