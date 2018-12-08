На западе ФРГ протестуют против законопроектов о полиции

В столицах Северного Рейна — Вестфалии и Нижней Саксонии прошли массовые протесты против готовящихся земельных законов о полиции, расширяющих ее полномочия. В акции в Дюссельдорфе в субботу, 8 декабря, участвовали, по оценке dpa, чуть менее трех тысяч человек, в Ганновере, по данным полиции — около 1800 человек.

На транспарантах, среди прочего, было написано: "Свобода умирает вместе с безопасностью", "Мы не хотим недемократического полицейского государства", "Не позвольте погибнуть правовому государству".

Среди демонстрантов в Дюссельдорфе присутствовали крупные группы, представляющие Левую партию и "зеленых", а также представители экологических движений, инициатив в поддержку беженцев, профсоюзов, а также антиглобалистского объединения Attac.

Беспрецедентные полномочия

Активисты в Дюссельдорфе обвинили власти Северного Рейна — Вестфалии, готовящие новый закон о полиции, в посягательствах на свободу и права человека. Документ предоставит полиции в наиболее крупной по численности населения федеральной земле беспрецедентные в истории региона полномочия, заявила представитель организовавшего акцию Комитета в защиту основных прав и демократии Мишель Винклер (Michele Winkler).

Дюссельдорфский законопроект существенно расширяет полномочия полиции в частности, в сфере наблюдения за цифровой коммуникацией и в отношении потенциальных преступников. После масштабной критики в первоначальный вариант документа были внесены изменения. Принятие законопроекта запланировано на 12 декабря.

В законопроекте Нижней Саксонии предусмотрено, в частности, превентивное заключение для потенциальных преступников сроком до 74 дней и возможность ношения полицейскими нательных видеокамер.