На юге Таиланда прогремели два взрыва — пострадало более 50 человек

В тайском городе Паттани, расположенном на юге страны, прогремели два мощных взрыва в результате которых пострадали 56 человек, сообщает Bangkok Post.

Как пишет издание, взрывы произошли один за другим днем 9 мая. Первая бомба взорвалась рядом с продуктовым магазином в торговом центре Big C, а вторая сработала возле здания, когда посетители и сотрудники начали в панике покидать его после первого взрыва. По словам представителей силовых ведомств, второе взрывное устройство находилось в кузове пикапа, припаркованного возле ТЦ. В настоящее время ведутся поиски владельца машины.

Все пострадавшие в результате взрывов были доставлены в больницу Паттани. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

Как отмечает РИА "Новости", в провинциях "крайнего юга" Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, с 2004 года активно действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, требующих автономии для региона или отделения от Таиланда. За время конфликта в результате взрывов и обстрелов, в регионе погибли более 5,8 тысячи человек, большинство которых составляют гражданские лица.