05.10.2018, 16:52

На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия

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rus.DELFI.lv
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На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия
Foto: rus.DELFI.lv

В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о том, что на борту яхты, которая находится в Балтийском море, в заложники взят гражданин Латвии. К операции по освобождения заложника незамедлительно приступило антитеррористический батальон "Омега", пограничники и Национальные вооруженные силы Латвии. В ходе масштабной операции общими усилиями удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Это первая в истории Латвии операция по освобождению заложника в море.

Как отмечают в полиции, утром 3 октября на пульт дежурного поступила информация о возможном похищении гражданина Латвии 1965 г.р. также стало известно, что он может находиться на борту яхты в Балтийском море. Заложнику удалось связаться с родными, а те уже известили о ЧП правоохранительные органы.

Принимая во внимание серьезность ситуации, Главное управление криминальной полиции привлекло бойцов спецназа "Омега", НВС и работников Государственной пограничной службы. Из Риги в Рою, у берегов которой могла находиться яхта, был направлен вертолет Национальных вооруженных сил Латвии. Также в операции были задействованы военные корабли НВС и судно погранохраны. Благодаря слаженным действиям всех служб в скором времени удалось установить, что яхта с заложником на борту находится примерно в двух часах хода от берега.

Около 13.00 похищенный человек был освобожден. В ходе операции задержан капитан яхты — гражданин Латвии 1971 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. Его мотивы устанавливаются.

Судя по информации, которая имеется в распоряжении полиции, потерпевший знал капитана яхты и догадывался, что его могут против воли увезти из Швеции в Латвию. Других лиц на борту яхты не оказалось. Ни один человек при штурме яхты не пострадал.

По данному делу начат уголовный процесс по статье за похищение человека. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, или принудительные работы, или денежный штраф.

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