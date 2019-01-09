На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России. Об этом он написал в фейсбуке.
По словам министра, он направил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и пригласил на Украину наблюдательную миссию от организации.
”Среди других, вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет заявки о регистрации российских наблюдателей”, — подчеркнул Климкин.
Ранее в Верховной Раде заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал подкупать избирателей.
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