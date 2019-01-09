На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

По словам министра, он направил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и пригласил на Украину наблюдательную миссию от организации.

”Среди других, вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет заявки о регистрации российских наблюдателей”, — подчеркнул Климкин.

Ранее в Верховной Раде заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал подкупать избирателей.