09.01.2019, 20:30

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

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Gazeta.ru
EST
Ukraina ja Eesti välisministri ühine pressikonverents
Foto: Karin Kaljuläte

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам министра, он направил письмо о выборах директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и пригласил на Украину наблюдательную миссию от организации.

”Среди других, вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет заявки о регистрации российских наблюдателей”, — подчеркнул Климкин.

Ранее в Верховной Раде заявили, что президент Украины Петр Порошенко начал подкупать избирателей.

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