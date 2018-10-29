29.10.2018, 20:30

На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры

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rus.delfi.ee
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На выборах в Бразилии победил «Трамп из тропиков». Женоненавистник, гомофоб, защитник диктатуры
FOTO: PILAR OLIVARES / REUTERS

Новым президентом Бразилии стал Жаир Болсонару, который выиграл второй тур выборов с результатом в 55% голосов. ”Эта страна принадлежит всем нам, бразильцам по рождению или по духу, Бразилия разных мнений, цветов и ориентаций”, — заявил 63-летний политик в первой телевизионной речи после избрания, пообещав ”изменить судьбу” страны, пишет "Медуза".

Миролюбивый тон этого высказывания резко контрастировал с его прежней риторикой, которую он, впрочем, вспомнил в другой части своей речи: ”Мы больше не можем заигрывать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом”.

Самого Болсонару регулярно обвиняют в популизме правого толка, а более радикальные критики характеризуют его даже как фашиста. Нового президента Бразилии часто называют ”Трампом из тропиков”, но иногда его также сравнивают с Бенито Муссолини и даже с Адольфом Гитлером. Задолго до избрания в американской прессе его называли ”самым большим женоненавистником из числа избранных политиков в мире”, в австралийской — ”самым ненавистным политиком мира”, в британской — ”религиозным националистом”, ”правым демагогом” и ”апологетом диктатуры”.

По закону этот человек будет президентом Бразилии ближайшие четыре года.

Кто такой Жаир Болсонару

Предки Болсонару эмигрировали в Бразилию из Европы во второй половине XIX века. У него итальянские корни с примесью немецких по отцу — отчасти отсюда идут сравнения с диктаторами Италии и Германии.

Болсонару получил широкую известность в 1986 году, через год после падения военной хунты, правившей Бразилией в течение 20 с лишним лет. Будучи действующим офицером, он дал интервью, в котором пожаловался на низкие зарплаты в армии и обвинил командование в том, что оно увольняет со службы из-за урезания бюджетов, а не из-за нарушений, в которых военных обвиняли официально. За это интервью Болсонару получил 15 дней гауптвахты, но его активно поддержали сослуживцы и их жены, подписавшие множество обращений за его освобождение.

В 1988 году после ухода в отставку он был избран в городской совет Рио-де-Жанейро, а два года спустя в нижнюю палату бразильского конгресса, где он проработал 27 лет.

В мире Болсонару получил широкую известность из-за скандальных высказываний по вопросам, особенно чувствительным для западного общества.

О геях:

  • ”Не хочу бороться или подвергать кого-то дискриминации, но если я увижу двух мужиков, целующихся на улице, я хорошенько врежу им” (октябрь 2002 года)
  • ”Я не смог бы полюбить сына-гомосексуала. Не хочу быть лицемером: я бы предпочел, чтобы мой сын погиб в аварии, чем появился рядом с парнем с усами” (июнь 2011 года)
  • ”Мы, бразильцы, не любим гомосексуалов” (2013 год)

О женщинах:

  • ”У меня пятеро детей. Четверо из них — мужчины, но пятого я зачал в момент слабости, и это оказалась женщина” (апрель 2017 года)
  • ”Как я говорил, я бы не изнасиловал тебя, потому что ты этого не заслуживаешь” (декабрь 2014 года — в обращении к одной из политических противниц)

О правах заключенных:

ТОП

  • Я сторонник пыток (1999 год)
  • Бразильские тюрьмы — чудесное место… Это место, где люди расплачиваются за свои грехи, а не отдыхают в спа. Те, кто насиловал, грабил и убивал, оказываются там, чтобы страдать, а не для того, чтобы провести выходные на отдыхе (февраль 2014 года)
  • Мы что, должны обеспечивать этим ублюдкам хорошую жизнь? Всю свою гребаную жизнь они имели нас, и те из нас, кто честно трудится, обеспечивает им хорошую жизнь в тюрьме. Хватит, пусть имеют друг друга. Так и только так, черт побери (февраль 2014 года)

О беженцах:

  • Подонки со всего мира заявились в Бразилию, как будто у нас нет других проблем, которые требуют решения (сентябрь 2015 года)
  • Свою предвыборную кампанию Болсонару вел под лозунгом ”Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех”. По словам избранного президента, ”нет такой вещи, как светское государство”. ”Наше государство христианское, — говорил он, — и меньшинства должны меняться, если они могут”.

В самой Бразилии особые опасения вызывает его публичное одобрение военной диктатуры, которую он называл ”славным периодом бразильской истории”, когда страна ”наслаждалась 20 годами порядка и развития”. В 1993 году Болсонару говорил, что ”нам никогда не решить серьезные национальные проблемы в рамках этой безответственной демократии”, и обещал ”совершить переворот в первый же день, как только станет президентом”. По словам Болсонару, ”ошибка диктатуры состояла в том, что она пытала, но не убивала”. Согласно расследованию, проведенному в 2011 году, за годы военного правления в Бразилии были убиты не менее 191 человека, 243 пропали без вести.

Почему он победил

Большую часть времени, прошедшего с момента падения военной диктатуры в 1985 году, Бразилией управляли левые силы. С 2002 года в течение 13 лет у власти находилась Партия трудящихся — сначала во главе с президентом Луисом Лулой да Силвой, а затем — Дилмой Русеф.

До 2010 года в стране продолжался активный экономический рост. Бразилия во главе с Лулой да Силвой претендовала на повышение собственного статуса в мире: активно продвигала ”Большую двадцатку” на смену ”Большой восьмерке”, спокойнее многих соседей прошла экономический кризис 2008 года и добилась права на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года и Летних Олимпийских игр 2016 года.

Во время первого президентского срока Русеф объявила программу борьбы с бедностью, когда рост экономики уже явно замедлился. В итоге, массовое строительство, приуроченное к международным спортивным соревнованиям, не только создало новые рабочие места, но и отвлекло силы от поддержания и развития остальной инфраструктуры. Это вылилось в массовые протесты 2013 года, которые повторились в 2015 и 2016 годах.

В стране тем временем разразился и полноценный экономический кризис, связанный с резким ростом безработицы после окончания строительства основных спортивных объектов. По оценкам Bloomberg, кризис стал худшим в Бразилии за последние 100 с лишним лет.

Ситуация усугубилась тем, что, несмотря на многолетнюю популярность, лидерам Партии трудящихся не удалось создать достаточно стабильную политическую систему. В парламенте Бразилии представлено множество мелких партий, которые находятся в состоянии постоянного конфликта и торга. В итоге в мае 2016 года Русеф была отстранена от власти, а ее предшественник Лула да Силва позже арестован за коррупцию.

Партия трудящихся попыталась выдвинуть да Силву кандидатом в президенты на нынешних выборах, но судебные власти наложили запрет. Это одна из главных причин победы Болсонару — у его противников не нашлось достаточно яркой фигуры. Фрагментированная партийная система Бразилии позволила ему добиться победы, даже не имея за собой мощной политической машины.

Значительную часть избирателей Болсонару составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, которых, в отличие от левых интеллектуалов старшего поколения, не пугают его отсылки к военной диктатуре. Еще одной важной группой, оказавшей ему поддержку, стали военные. Они рассчитывают вернуть свой статус в обществе, потерянный после падения диктатуры.

Кроме того, Болсонару технологически грамотно провел кампанию, уменьшив количество скандальных высказываний, но сосредоточившись на том, что всегда был последовательным противником правящей элиты. Он сам часто сравнивает себя с Дональдом Трампом — как тот ”хочет сделать Америку снова великой”, так и он ”снова великой” сделает Бразилию.

Ориентируясь на американский пример, Болсонару пригласил своим экономическим советником Паоло Гедеса, либерального экономиста и банкира с чикагским университетским образованием. Гедес помог привлечь финансирование президентской кампании, однако западные эксперты сомневаются в том, сможет ли он добиться проведения непопулярной пенсионной реформы, которую выдвигают в качестве обязательного условия оказания помощи и дальнейших инвестиций.

Одна из главных причин успеха Болсонару состоит в том, что бразильские избиратели разочаровались в прежней политической элите, но при этом за годы кризиса перестали бояться, что может стать еще хуже. Именно это породило стремление к эксперименту. Однако многие из либеральных реформ, намеченных советниками Болсонару, по крайней мере в краткосрочной перспективе могут ударить по благосостоянию общества еще сильнее.

Болсонару рассчитывает снизить эффект от вероятных экономических неурядиц, усилив общественную безопасность. В 2017 году в Бразилии были убиты почти 64 тысячи человек. Во время предвыборной кампании он обещал облегчить режим владения оружием и усилить полномочия полиции. Но неизвестно, не приведет ли это только к новым жертвам. Противники избранного президента сомневаются в том, способен ли он реально навести порядок, пусть даже жесткой рукой, поскольку за время карьеры ничем, кроме радикальных высказываний, не проявил собственной решимости.

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