На выборах президента Украины зарегистрировано 44 кандидата

Как передает "Интерфакс-Украина", до 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта — последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине. На выборах 2014 года из 26 подавших документы зарегистрировались 23 кандидата.

Основная борьба на нынешних выборах, согласно социологическим опросам, развернется между действующим президентом Петром Порошенко, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, шоуменом Владимиром Зеленским, главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и лидером "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрием Бойко.

Тимошенко, выступая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", уже обратилась к президенту Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко, отмечает УНИАН.

По ее словам, по инициативе штаба Порошенко кандидатом был зарегистрирован человек с инициалами Ю.В. и фамилией Тимошенко.

"Таким мошенническим унизительным способом они рассчитывают забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", — сказала Юлия Тимошенко.