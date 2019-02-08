На выборах президента Украины зарегистрировано 44 кандидата

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 44 кандидата для участия в президентских выборах, что стало рекордным показателем за всю историю независимости страны.
Как передает "Интерфакс-Украина", до 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта — последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине. На выборах 2014 года из 26 подавших документы зарегистрировались 23 кандидата.
Основная борьба на нынешних выборах, согласно социологическим опросам, развернется между действующим президентом Петром Порошенко, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, шоуменом Владимиром Зеленским, главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и лидером "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрием Бойко.
Тимошенко, выступая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", уже обратилась к президенту Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко, отмечает УНИАН.
По ее словам, по инициативе штаба Порошенко кандидатом был зарегистрирован человек с инициалами Ю.В. и фамилией Тимошенко.
"Таким мошенническим унизительным способом они рассчитывают забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", — сказала Юлия Тимошенко.
Голосование назначено на 31 марта. Если ни один из кандидатов не наберет простое большинство (50% + 1 голос), то 21 апреля состоится второй тур между двумя кандидатами, набравшими больше всего голосов в первом туре.
Петр Порошенко объявил об участии в выборах президента Украины
Условия регистрации кандидата
Кандидатом в президенты Украины может быть зарегистрирован гражданин Украины в возрасте от 35 лет, имеющий право голоса, проживавший на Украине в течение 10 лет перед днем выборов и владеющий государственным языком.
Каждый кандидат также обязан внести в Центральную избирательную комиссию "избирательный залог" в размере 2,5 млн гривен (свыше 80 000 евро). Этот залог будет возвращен только в случае победы на выборах или выхода во второй тур.
Полный список кандидатов
Балашов Геннадий — предприниматель, лидер партии "5. 10"
Бессмертный Роман — политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины
Богомолец Ольга — народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения
Богословская Инна — экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"
Бойко Юрий — народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь"
Бондарь Виктор — народный депутат, глава партии "Видродження"
Ващенко Александр — самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"
Вилкул Олександр — народный депутат, "Оппозиционный блок — партии мира и развития"
Габер Николай — лидер Патриотической партии Украины
Гнап Дмитрий — выдвинутый партией "Сила людей" журналист
Гриценко Анатолий — лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины
Данилюк Александр — руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"
Деревянко Юрий — народный депутат, член совета партии "Воля"
Добродомов Дмитрий — народный депутат, лидер партии "Народный контроль"
Журавлев Василий — лидер партии "Стабильность"
Зеленский Владимир — художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"
Каплин Сергей — народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"
Кармазин Юрий — экс-народный депутат, самовыдвиженец
Кива Илья — лидер Социалистической партии Украины
Корнацкий Аркадий — народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец
ТОП
Кошулинский Руслан — кандидат от партии "Свобода"
Кривенко Виктор — народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"
Кривонос Сергей — первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия "Воины АТО"
Куприй Виталий — народный депутат, самовыдвиженец
Литвиненко Юлия — журналист и телеведущая, самовыдвиженец
Ляшко Олег — народный депутат, лидер Радикальной партии
Мороз Александр — экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"
Мураев Евгений — народный депутат, лидер партии "Наши"
Наливайченко Валентин — экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"
Насиров Роман — экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец
Новак Андрей — экономист, партия "Патриот"
Носенко Сергей — самовыдвиженец
Петров Владимир — самовыдвиженец
Порошенко Петр — президент Украины, самовыдвиженец
Рыгованов Руслан — самовыдвиженец
Садовый Андрей — мэр Львова, лидер партии "Самопомич"
Скоцик Виталий — самовыдвиженец
Смешко Игорь — экс-глава СБУ, самовыдвиженец
Соловьев Александр — лидер партии "Розумна сила"
Тарута Сергей — народный депутат, лидер партии "Основа"
Тимошенко Юлия — народный депутат, лидер партии "Батькивщина"
Тимошенко Юрий — народный депутат, самовыдвиженец
Шевченко Игорь — экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец
Шевченко Александр — народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов — Укроп".