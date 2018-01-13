13.01.2018, 14:45

На встрече с кандидатом в президенты РФ Грудининым умер ветеран

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NEWSru.com
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Pavel Grudinin
Pavel GrudininFoto: Sergei Fadeitšev, TASS

Участник встречи с кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым скоропостижно скончался в ходе мероприятия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена КПРФ Александра Ющенко. "Лайф" утверждает, что плохо с сердцем стало члену совета ветеранов Сергею Захарову.

Участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Грудинин в субботу в Центральном доме литераторов в Москве проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности.

По словам Ющенко, одному из участников мероприятия стало плохо. "У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и "скорая" приехала буквально через 10 минут. Все очень скоординированно, все очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер", — сообщил член КПРФ.

В конце декабря Коммунистическая партия Российской Федерации назвала своего кандидата в президенты — впервые за много лет им стал не Геннадий Зюганов, а Павел Грудинин — беспартийный директор совхоза им. Ленина.

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