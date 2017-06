На вокзале в пригороде Мюнхена произошла стрельба, есть пострадавшие

Предполагаемый преступник задержан, он также ранен. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице. В ходе инцидента тяжелые ранения получили также двое прохожих. Согласно полиции, ситуация на вокзале взята под контроль, опасности для населения нет. В операции были задействованы спецподразделения федеральной полиции и вертолеты. Полиция исключила версию теракта.

По сообщению онлайн-издания газеты tz.de, инциденту со стрельбой предшествовала словесная перепалка и драка в поезде. Пассажиры вызвали полицию. Прибывший полицейский патруль попытался проверить документы у предполагаемого преступника. Однако тот вытолкнул сотрудницу полиции из поезда на перрон и вырвал у ее коллеги табельное оружие.

Suburban train station #Unterföhring — Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017