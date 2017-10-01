На вокзале в Марселе вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Во Франции на вокзале Марселя полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на людей, передает Reuters.
ЧП произошло днем в воскресенье. Известно, что напавший атаковал посетителей вокзала. По данным газеты Le Figaro, минимум один прохожий был убит, еще один - ранен и госпитализирован.
Источник Reuters утверждает, что мужчина во время нападений кричал "Аллах Акбар".
Полиция сообщила, что прибывшие сотрудники открыли по вооруженному мужчине огонь и застрелили его.
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