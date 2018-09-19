На войне как на войне: Китай против госдолга США

Причина этого, по словам Трампа, — недобросовестные практики в торговле, которые используются Пекином. По мнению Вашингтона, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет ”угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов”.

”Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению”, — говорил американский лидер.

Это не столько агрессивный выпад, сколько попытка обезопасить свою экономику в будущем, отмечает эксперт.

Такой шаг со стороны Пекина может быть следствием торговой войны пошлин, ранее развязанной Вашингтоном. Противостояние двух стран идет с весны в рамках политики ”Америка превыше всего”, провозглашенной Дональдом Трампом. Так, президент Соединенных Штатов решил бороться со всеми странами, в торговых отношениях с которыми, по его мнению, существует перекос не в сторону Вашингтнона. Жертвами такого протекционизма уже стали Канада, ЕС, страны Юго-Восточной Азии, Россия, но больше всего досталось именно КНР.

Причина этого, по словам Трампа, — недобросовестные практики в торговле, которые используются Пекином. По мнению Вашингтона, Китай принуждает американские компании передавать технологии китайским коллегам, что представляет ”угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов”.

”Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению”, — говорил американский лидер.

Трамп много раз повторял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня в связи с якобы имевшей место кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий США заявили о намерении ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Китай ответил симметрично. Ранее весной КНР коснулись ограничения на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Тогда в ответ КНР также представил список товаров из США, в отношении которых поднял ввозные пошлины.

Позже Трамп анонсировал новые пошлина на китайские товары -— сначала на сумму $200 млрд, позднее — еще на большую сумму.

Накануне Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд, которые вступят в силу 24 сентября. Тарифная ставка будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года пошлины вырастут до 25%.

”Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд”, — сказал Трамп.

Трамп много раз повторял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня в связи с якобы имевшей место кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий США заявили о намерении ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Китай ответил симметрично. Ранее весной КНР коснулись ограничения на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Тогда в ответ КНР также представил список товаров из США, в отношении которых поднял ввозные пошлины.

Позже Трамп анонсировал новые пошлина на китайские товары -— сначала на сумму $200 млрд, позднее — еще на большую сумму.

Накануне Дональд Трамп объявил о вводе новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд, которые вступят в силу 24 сентября. Тарифная ставка будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года пошлины вырастут до 25%.

”Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд”, — сказал Трамп.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, Вашингтон, с учетом третьего этапа пошлин, может ввести пошлины на весь объем китайского импорта.

Китай же пообещал ответные меры и даже подготовил список американских товаров, в отношении которых будут введены ограничения.

Пекин и Вашингтон пытаются уладить ситуацию путем переговоров, однако пока все эти попытки заканчиваются новыми ограничительными мерами.

Очевидно, каждая сторона пытается укрепить свою переговорную позицию как может: как иначе объяснить то, что о новых пошлинам Трамп заявил 18 сентября, накануне нового раунда внешнеторговых консультаций с Пекином.

В этом разрезе снижение вложений КНР в американский госдолг также можно рассматривать как аргумент в предстоящем диалоге.