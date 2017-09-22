На Урале проверят изъятие детей у женщины после операции на груди

Управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области начало доследственную проверку после изъятия двух приемных детей у местной жительницы.

В заявлении не называется имя женщины. Речь идет о жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, подтвердили Интерфаксу в пресс-службе управления.

Савиновских ранее написала в "Фейсбуке", что органы соцзащиты забрали у нее приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез.

Как утверждает женщина, она решила сделать операцию, так как ей доставляла неудобства грудь седьмого размера.

Кроме того, Савиновских вела в интернете тайный блог от имени трансгендера, который, согласно ее истории, готовится изменить пол. По ее словам, это помогало ей психологически подготовиться к операции.

В конце августа детей у Савиновских забрали, при этом представители опеки, по утверждению женщины, не предъявили никаких документов.

"С порога: собирайте детей, мы их забираем. Что, почему? У нас есть информация, что вы сделали незаконную операцию. Ваши фото из "Инстаграма" заскринены, вы собирались менять пол. И вообще у вас тут грязно и вон кусок обоев оторван", — описывает Савиновских инцидент в своем "Фейсбуке".

На этой неделе Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отклонил иск Савиновских, пытавшейся оспорить действия опеки.

Заседание проходило в закрытом режиме. Как сообщало издание Znak.com, в суд чиновники предоставили документы, в которых причина изъятия детей объяснялась "расхождением интересов в воспитании детей с личными интересами опекуна".

В министерстве социальной политики Свердловской области РИА Новости сообщили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

Как ранее предполагала Савиновских, органы опеки заподозрили, что она транссексуальна, — а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

По данным СМИ, сейчас фотографии обоих изъятых детей снова появились на сайте "Усыновление в России", им ищут новые семьи.

После жалобы женщины помочь ей обещала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также Общественная палата России. Член палаты Елена Альшанская сказала РИА Новости: "К сожалению, огромное количество женщин и увеличивают грудь, и уменьшают ее. Это не может быть причиной отобрания детей, безусловно".