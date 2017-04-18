На улицы Стамбула вышли тысячи протестующих против изменения конституции Турции

Тысячи противников поправок к конституции Турции, расширяющих полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые по предварительным итогам референдума будут закреплены в основном законе страны, вышли на улицы Стамбула, сообщает Yahoo News.

Сообщается, что около тысячи протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи демонстрантов прошли маршем по азиатской стороне, в районе Кадыкей. Протестовавшие скандировали, что не выберут Эрдогана президентом, также звучал лозунг "Мы против фашизма!". По данным AP, участники акции протеста держали плакаты с надписью "Нет, мы победим" и скандировали: "Вор, убийца Эрдоган".

По предварительным итогам, в Турции на прошедшем в воскресенье референдуме о конституционной реформе за внесение 18 поправок проголосовали 51,41% граждан страны. С учетом результатов Реджеп Тайип Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов коллегии судей и прокуроров.

Протестующие в Стамбуле прошли к зданию Высшего избирательного совета. Полиция им не мешала, но предостерегала от использования оскорбительных лозунгов.

Акции протеста прошли и в других городах Турции. Так, по данным Hürriyet, в Анталье были задержаны 14 человек.

Окончательные результаты референдума будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция уже заявила о нарушениях в ходе голосования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне обрушился с критикой на международных наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Во-первых, знайте свое место! Мы не будем смотреть или слушать политически мотивированные доклады, которые вы готовите", — заявил Эрдоган.

Ранее в ОБСЕ сообщили о том, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. В организации подчеркнули, что техническая сторона плебисцита была организована хорошо, но избирателям не предоставили объективную информацию о поправках.