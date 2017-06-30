На Украине заявили о задержании двух российских пограничников

Украинская погранслужба заявила о задержании двух человек, которые в ходе опроса якобы заявили, что являются военнослужащими Погранслужбы ФСБ России. Ранее под Луганском попал в плен россиянин Виктор Агеев.

В Херсонской области украинские пограничники в ночь на 30 июня задержали двух неизвестных людей без документов, которых впоследствии определили как военнослужащих Пограничной службы ФСБ России. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко в своем Facebook.

Задержание пограничники херсонского отряда провели совместно с военнослужащими ВС Украины около 2:30 на берегу Перекопского залива. По утверждению Назаренко, также пограничники нашли лодку, на которой неизвестные причалили к берегу. Установить принадлежность задержанных к Погранслужбе ФСБ удалось ”во время предварительного опроса”, добавил он.

”По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и, таким образом, оказались на материковой части Украины”, — заявил Назаренко.

В отношении задержанных россиян проводятся определенные украинским законодательством административно-процессуальные действия.

Представитель украинской Госпогранслужбы Олег Слободян позднее заявил, что Пограничная служба ФСБ России направила запрос украинской стороне с просьбой предоставить информацию о двух российских военнослужащих. Слободян посчитал, что это ”формальное” подтверждение, что военнослужащие потерялись на Украине, передает ”Интерфакс-Украина”.

”Подтверждаю, что двое россиян выплыли из Крыма — наши пограничники проводят разбирательство [произошедшего]”, — рассказал РБК дежурный Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины. Он отметил, что этот вопрос изучают не только пограничники. К концу дня поступит ”более подробная информация об этих россиянах”, добавил дежурный.

РБК направил запросы в ФСБ России и Госпогранслужбу Украины. Подтверждения этой информации со стороны России пока не было.

27 июня Би-би-си сообщила, что под Луганском попал в плен к украинской СБУ ​”контрактник” Виктор Агеев. По данным издания, Агеева призвали в Алтайском крае и после срочной службы он остался в армии по контракту. Он попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время боя между ​93-й Отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой четвертой механизированной бригады самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). То, что Агеев поступил на службу по контракту, Би-би-си рассказала и мать Агеева.

В Минобороны заявили, что он ”никогда не проходил военную службу по контракту” в российских Вооруженных силах. В ведомстве тем временем подтвердили, что он проходил срочную службу, но уволился в запас в мае 2016 года.