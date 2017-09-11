На Украине завели уголовное дело на Саакашвили

Полиция Львовской области Украины открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили, а также его сторонниками, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, во время произошедшего на пункте пропуска через границу "Шегини" (Львовская область) незаконного прорыва группой агрессивно настроенных лиц через госграницу Украины и сопутствующей ему драке телесные повреждения получили 11 полицейских и пять пограничников.