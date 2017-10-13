На Украине запретили банкам принимать новые российские рубли с видами Крыма

Главный финансовый регулятор Украины — Национальный банк (НБУ) — запретил всем банкам и финансовым учреждениям принимать российские банкноты и монеты, если на них изображены любые объекты, расположенные "на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины", включая Крым.

Как сообщается в постановлении правления НБУ, которое вступает в силу с 17 октября, в стране будет запрещено осуществлять валютно-обменные операции с банкнотами и монетами ЦБ РФ "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, видов и любых объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины".

В НБУ пояснили, что запрет касается всех операций, в том числе и обмена валюты. Кроме того, банкам и "Укрпочте" запретили принимать или выплачивать переводы, используя банкноты с изображением Крыма. В Нацбанке объяснили, что приняли такое решение для "защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и руководствуясь украинскими законами".

С 12 октября на территории России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры получили Москва и регионы, на них изображенные, в частности Крым: на купюре в 200 рублей зеленого цвета изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник "Херсонес Таврический". Презентация банкнот проходила в формате телемоста между Москвой, Владивостоком и Севастополем.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности. Расплачиваться новыми деньгами в магазинах можно уже сейчас, но вот банкоматная сеть РФ будет готова к работе с ними только в декабре.

Общероссийская кампания по выбору символов для новых купюр проходила в России с июня по октябрь 2016 года. ЦБ для этого создал специальный портал "Твоя-Россия.рф". В конкурсе участвовало около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого из 10 претендентов были выбраны два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.

В банкноте номиналом 200 рублей преобладает зеленый цвет. Основное изображение лицевой стороны банкноты — памятник затопленным кораблям в городе Севастополе. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Государственный историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический", расположенный в Севастополе.

На лицевой стороне банкноты слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне в верхней правой части банкноты находится надпись "2017" — год образца банкноты. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета повышенной плотности с полимерной пропиткой. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Четыре фрагмента ныряющей голографической защитной нити шириной 3 мм выходят на поверхность лицевой стороны банкноты.

Банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.