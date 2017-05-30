На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания "гибридной войны"

На Украине прокуратура Республики Крым возбудила по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) уголовное дело "по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины", сообщается на сайте СБУ.

Дело заведено по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта) и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

В СБУ называют уголовное производство беспрецедентным и заявляют, что "агрессия России… заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар", которые "второй раз за 60 лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима".

Агентство ООН по делам беженцев оценило количество внутренне перемещенных лиц в 10 тысяч, большинство из которых — крымские татары, а треть — дети, напомнили в СБУ.

Как говорится на сайте ведомства, СБУ долго собирала информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб "в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата автономной республики".

Работа "спецслужбы позволила создать доказательную базу и начать это резонансное для украинского и международного общества уголовное дело", говорится в заявлении.

Во время досудебного следствия особое внимание будет уделяться "фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины".

Оценку получат и действия по противодействию вооруженным силам РФ, вторгшимся на территорию государства, и создание условий, в том числе путем манипуляций общественным сознанием через СМИ и интернет, для "незаконной аннексии" Крыма, заключили в СБУ.

В Крыму считают дело "бессмысленным" и нелогичным", в Минюсте Украины — перспективным

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ТАСС, что возбуждение в Киеве уголовного дела является нелогичным и бессмысленным. "Они действуют по одному принципу: что бы нам сделать плохого… У них ничего другого нет: ни здравого смысла, ни логики, ни заботы о своей стране — об Украине", — сказал Аксенов.

Политолог Константин Бондаренко заявил украинским "Вестям", что "уголовное дело в отношении высших должностных лиц РФ открывается только как символический жест для того, чтобы показать, что хоть что-то делается в этом направлении". "Ведь нужно кому-то вручить подозрение. А как они собираются вручать подозрение тому же Шойгу, Путину или Медведеву? Да и понятия "гибридная война" нет ни в украинском, ни в международном праве", — пояснил политолог.

Между тем министр юстиции Украины Павел Петренко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что дело имеет хорошие перспективы. "Шансы есть в суде однозначные, если будут допрошены конкретные лица. Насколько я понимаю, в этих группах работали в том числе и те, кто находится в Украине. Я так понимаю, что СБУ ведет в этом направлении еще негласные следственные действия", — сказал Петренко.

Министр добавил, что "если будет зафиксировано, что конкретные люди делали призывы к изменению конституционного строя, изменению территориальной целостности, — это государственная измена как минимум. Все это может быть юридически легализировано и доведено до обвинительного акта".

По словам Петренко, успех дела будет зависеть от работы следователей, однако это будет сложно, поскольку на Украине подобного рода дел еще не было. "Но думаю, что шансы есть", — добавил министр юстиции.

"То, что Россия ведет гибридную войну, это, если говорить откровенно, это настоящая война, потому что кроме войны на востоке они используют еще и агентов на территории Украины, используют манипуляции с теми завербованными людьми, которые работают здесь в разных сферах: и в государственной сфере, и в частном секторе", — сказал глава украинского Минюста. "Тут вопрос цивилизационный, они (русские) хотят уничтожить Украину как явление", — добавил он.

СБУ обвиняла российские спецслужбы в ведении гибридной войны против населения Украины с использованием специальных информационных операций интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru. Было принято решение о блокировке на Украине российских сайтов, которое 16 мая утвердил глава государства Петр Порошенко.

Напомним также, что украинская Генпрокуратура подозревает представителей органов государственной власти СССР, в том числе Иосифа Сталина и Лаврентия Берию, в преступной депортации в 1944 году крымско-татарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

На сегодняшний день установлено более 1000 человек потерпевших из более чем 250 семей. В качестве свидетелей и потерпевших допрошены 63 человека, из них 45 жителей Крыма.