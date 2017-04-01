На Украине уверены, что участники "Евровидения" не станут бойкотировать конкурс

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко не верит в бойкот "Евровидения-2017" со стороны некоторых участников из-за запрета въезда в страну представительнице России Юлии Самойловой. Соответствующее заявление Кириленко распространила пресс-служба украинского правительства, передает ТАСС.

"Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и все, что необходимо в таких случаях. Не приедет — 42 (из запланированных 43 — прим. ТАСС) участника примут участие, и они будут довольны", — сказал Кириленко. Он в очередной раз подчеркнул, что въезд на Украину для Самойловой закрыт за нарушения украинского законодательства.

Накануне глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре заявила, что ситуация с Самойловой "вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний". По ее словам, некоторые члены ЕВС раскритиковали решение о запрете въезда на Украину для Самойловой и рассматривают возможность отказа от участия в конкурсе. При этом Дельтенре напомнила, что прежде ни одна страна не позволяла себе запрещать исполнителям принимать участие в европейском конкурсе.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Ряд общественных и культурных деятелей России предложили обжаловать решение Украины в международных инстанциях.

Ожидается, что на "Евровидение-2017" приедут представители 43 стран. Финал конкурса состоится 13 мая.

Несмотря на заявления властей Украины о том, что причиной недопуска Самойловой стало ее выступление в Крыму, в Киеве свободно проходят концерты других коллективов открыто выступавших на полуострове.