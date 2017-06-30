На Украине пьяные подруги погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram

В городе Изюм на востоке Украины две пьяные девушки, одна из которых была несовершеннолетней, погибли в ДТП во время прямой трансляции в Instagram. Во время бурного веселья находившаяся за рулем автомобилистка на пустой дороге не справилась с управлением BMW, после чего иномарка вылетела с дороги, врезалась в дерево и столб, превратившись в груду металла, пишет Газета.ру.

Трагический инцидент произошел около 03.30 утра 29 июня на проспекте Независимости, одной из центральных улиц города Изюм, расположенного в Харьковской области. За рулем BMW с польскими номерами находилась 24-летняя Дарья Медведева. Рядом с ней сидела ее подруга, 16-летняя София Магерко. Девушки, пребывая в приподнятом настроении, вели видеотрансляцию в Instagram.

После трагедии в интернете появилась короткая видеозапись вечеринки, смонтированная из трансляций, которую вели обе девушки. Ее уже посмотрели около 80 тыс. человек.

Сначала на записи, сделанной на телефон Магерко, видно, как обе девушки, катаясь по городу на большой скорости, визжат, шутят и употребляют алкоголь, что хорошо видно на записи. Пребывая в отличном настроении, подруги пытались подобрать подходящую музыку и думали о том, какие фотографии потом выложить в соцсетях. Затем девушки остановились и начали съемку уже на телефон Медведевой. ”Здравствуйте, мальчики, привет”, — громко прокричали они и под громкие вскрикивания, прокричав в камеру ”Поехали!”, выехали на дорогу.

На следующем плане съемка вновь ведется пассажиром. За несколько секунд до смерти девушки, двигаясь по пустой неосвещенной дороге, продолжают бурно веселиться и петь, размахивая руками. При этом двигаются они довольно быстро. В какой момент съемку обрывает короткий крик, после чего следует характерный звук столкновения и полная тишина — камера транслирует темноту.

Как потом выяснилось BMW, вылетев с трассы, протаранил дерево и опору линии электропередачи. 16-летняя пассажирка, чей телефон и запечатлел ДТП, погибла на месте. Водитель скончалась по дороге в больницу.

Спустя примерно полминуты к месту ДТП подъехала другая машина. На записи слышно, как подошедшие к расплющенной иномарке не могут сдержать эмоции, используя при этом исключительно нецензурную лексику.

Мужчины звонят в скорую, при этом сообщают диспетчеру, что авария произошла на проспекте Ленина — так улица называлась до переименования в проспект Независимости. Также они уточняют диспетчеру, что авария ”с летальным исходом”.

На фотографиях с места аварии, сделанных на следующий день, видно, что дорога в данном месте широкая и прямая — разбиться в условиях нормальной погоды при таких обстоятельствах довольно трудно. Автомобиль после столкновения получил серьезнейшие повреждения и буквально превратился в груду металла — с места аварии его увозили в кузове грузовика, словно мусор. Характер повреждений кузова свидетельствует, что девушки двигались с явным превышением скорости.

Полиция пока не называет причину аварии — ее предстоит установить в ходе специальных экспертиз.

Схожее смертельное ДТП, в котором автомобилистка погибла прямо во время трансляции в интернете, произошла в Татарстане в марте 2017 года. В тот день 23-летняя Ситора Баратова ехала за рулем своего Daewoo Matiz и вела онлайн-общение со своими подписчиками в соцсети ”ВКонтакте”.

На попавшем в сеть ролике было видно, как девушка, установив мобильный телефон на приборную панель, спокойно вела автомобиль, слушала громкую музыку, подпевала и часто смотрела в камеру. В какой-то момент телефон упал, девушка, не останавливая машину, подняла его и поставила обратно. За несколько секунд до аварии Баратова поинтересовалась у своих подписчиков, чем они занимаются. ”Привет. Кто чем занят, кто куда едет?” — спрашивала она, глядя в камеру, и после начала петь под музыку.

Последнее, что попало в кадр — сильный удар в бок автомобиля. Оказалось, что Daewoo Matiz столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, находящимся в тот момент на маршруте. Девушку выбросило из кресла в правую сторону, она пробила головой боковое стекло. Автомобилистка погибла на месте, а пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

В связи с участившимися авариями, которые происходят из-за отвлечения водителей и пассажиров на мобильные телефоны, в МВД России ранее даже проводили акцию ”Безопасное селфи”. В рамках программы ведомство разработало специальную памятку, указывающую гражданам, в том числе и водителям, на наиболее опасные случаи создания селфи. В настоящие время ПДД запрещают водителю во время движения разговаривать по телефону, не оборудованному техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Штраф за нарушение составляет 1,5 тыс. руб.

Между тем проблема с селфи и видеосъемкой за рулем автомобиля актуальна не только в России. Некоторое время назад британские эксперты Института профессионального вождения (The Institute of Advanced Motorists, IAM), что около 20% британских молодых водителей делают селфи за рулем. Также во время вождения автомобилисты часто используют мобильные телефоны и планшеты, совершают видеозвонки и даже смотрят фильмы. Больше всего любителей попозировать самим себе сидя за рулем оказалось в группе людей от 25 до 35 лет — в этой привычке признался каждый пятый опрошенный.