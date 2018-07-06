06.07.2018, 17:50

На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

 (37)
Интерфакс
EST
2575672
2575672Foto: Mikhail Voskresenskiy, RIA Novosti

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7) обсудили стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД.

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" — это инструмент взаимодействия всех служб — Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Министр отметил, что стратегия говорит не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и о проведении активной контрпропаганды и борьбе за благосклонность людей.

"Мы предлагаем механизм "малых шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", — сказал Аваков.

Министр внутренних дел заявил, что после "деоккупации Донбасса" необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Эти нормы, по его словам, не будут касаться тех, кто убивал украинских военных и мирных жителей.

"Мы не должны забывать, что при возвращении Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", — заявил Аваков.

Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии. Также он отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

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