На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7) обсудили стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", разработанную МВД.
"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" — это инструмент взаимодействия всех служб — Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.
Министр отметил, что стратегия говорит не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и о проведении активной контрпропаганды и борьбе за благосклонность людей.