11.01.2018, 19:05

На Украине предложили сделать русский язык "культурной собственностью" страны

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Gazeta.ru
EST
Venekeelne aabits
Foto: Taavi Arus

Украинский писатель Андрей Курков заявил, что Украина должна сделать русский язык "культурной собственностью" Украины, передает "Деловая столица".

По его мнению, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах, поэтому необходимо взять "украинский русский" под филологический контроль.

"Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских", — пояснил Курков.

Писатель предложил создать институт русского языка или "институт русского и других языков национальных меньшинств" в Национальной академии наук Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в стране нет угрозы для русского языка.

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