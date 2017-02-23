На Украине похищен депутат от ”Блока Петра Порошенко”

В Одессе неизвестные похитили народного депутата Украины от партии ”Блок Петра Порошенко” Алексея Гончаренко, передает ”112 Украина”.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган заявила, что в настоящее время на поиски Гончаренко брошены все силы.

”СБУ также подтверждает эту информацию, проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата”, — отмечает телеканал.

В свою очередь депутат от фракции БПП Борислав Розенблат рассказал, что в последний раз он видел Гончаренко накануне вечером после заседания Рады.

”Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где”, — добавил Розенблат.