23.02.2017, 15:50

На Украине похищен депутат от ”Блока Петра Порошенко”

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Gazeta.ru
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UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-POLITICS-GOVERNMENT
Foto on illustratiivne.Foto: Sergei Supinsky, AFP

В Одессе неизвестные похитили народного депутата Украины от партии ”Блок Петра Порошенко” Алексея Гончаренко, передает ”112 Украина”.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган заявила, что в настоящее время на поиски Гончаренко брошены все силы.

СБУ также подтверждает эту информацию, проводятся все оперативные мероприятия по поиску депутата”, — отмечает телеканал.

В свою очередь депутат от фракции БПП Борислав Розенблат рассказал, что в последний раз он видел Гончаренко накануне вечером после заседания Рады.

”Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где”, — добавил Розенблат.

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