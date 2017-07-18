На Украине арестовали россиянина, подозреваемого в связях с "Исламским государством"

Суд Харькова в понедельник, 17 июля, арестовал на два месяца гражданина России, который с 2014 года находился в международном розыске по подозрению к причастности к террористической группировке "Исламское государство", сообщает портал "Укринформ" со ссылкой пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Виту Дубовик.

По ее словам, с требованием взять россиянина под стражу в суд обратилась Дергачевская прокуратура. Она рассказала, что 26-летний уроженец Российской Федерации в 2016 году был задержан в Чернигове. Некоторое время он пробыл под стражей, ожидая экстрадиции, однако в декабре 2016 года суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.

Однако россиянин снял браслет и скрылся от правоохранителей. Обнаружить его удалось спустя полгода — 13 июля в Харькове. Его задержали в ходе спецоперации, причем злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам СБУ. В результате правоохранители были вынуждены открыть стрельбу, рассказала Дубовик.

Она уточнила, что расследование проводится по части 2 статьи 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов). В настоящий момент вновь решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.

Ранее начальник пресс-службы управления СБУ в Харьковской области, полковник Владислав Абдула рассказал, что на Алексеевском жилмассиве в Харькове возле одного из супермаркетов задержан мужчина, находящийся в международном розыске за возможные связи с террористами.

Источник портала в правоохранительных органах сообщал, что задержанный был ранен при попытке к бегству, ему была оказана медицинская помощь. Собеседник журналистов также добавил, что силовики в настоящий момент разыскивают другого человека, который был вместе с россиянином во время спецоперации.