На ударившего журналиста НТВ мужчину оформили протокол за неповиновение полиции

В отношении мужчины, который ударил корреспондента телеканала НТВ в прямом эфире, составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.
”За неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии при задержании в отношении него полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях”, — сообщила она.
Волк добавила, что в отношении подозреваемого также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что задержанный за нападение на журналиста НТВ Александр Орлов принес извинения и предложил ”добазариться”.