На ударившего журналиста НТВ мужчину оформили протокол за неповиновение полиции

В отношении мужчины, который ударил корреспондента телеканала НТВ в прямом эфире, составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”За неп­овиновение сотрудник­ам полиции и Росгвар­дии при задержании в отношении него пол­ицейскими составлен протокол об админист­ративном правонаруше­нии, предусмотренном ст. 19.3 Кодекса Ро­ссии об административных правонарушениях”, — сообщила она.

Волк добавила, что в отношении подозреваемого также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что задержанный за нападение на журналиста НТВ Александр Орлов принес извинения и предложил ”добазариться”.