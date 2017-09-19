19.09.2017, 11:38

На учениях ”Запад-2017” под Санкт-Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям. Два человека ранены

 (54)
rus.delfi.ee
EST
President Eesti-Vene piiril patrullimas
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном ”Лужский” под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.

Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет ”воздух-земля” произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами, передает "Медуза".

Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября. Официально о нем ничего не сообщалось.

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