На учениях ”Запад-2017” под Санкт-Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям. Два человека ранены

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном ”Лужский” под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.