На учениях ”Запад-2017” под Санкт-Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям. Два человека ранены

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном ”Лужский” под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.
Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет ”воздух-земля” произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами, передает "Медуза".
Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября. Официально о нем ничего не сообщалось.
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