На Таймыре бурый медведь загрыз ребенка

На Таймыре медведь напал на игравших детей и задрал насмерть мальчика. Зверя застрелили местные жители, передает ТАСС со ссылкой на управление гражданской обороны региона.

ЧП произошло в поселке Хета. Дети — мальчик и девочка — играли на вертолетной площадке, когда бурый медведь неожиданно вышел к жилью. Девочка успела убежать, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз.

Местные жители уточнили, что дети были близнецами.

Информацию об инциденте подтверждает следственное управление по Красноярскому краю. Уточняется, что погибшему в лапах зверя мальчику было шесть лет. По факту гибели проводится доследственная проверка.

Напавшего на ребенка зверя застрелили местные жители.

На месте работает следственно-оперативная группа.